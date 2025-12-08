수도권매립지공사, 2026년 장학생 모집 시작
수도권매립지관리공사에서 운영하는 드림파크장학회는 2026년 1월 5일부터 1월 16일까지 ‘2026년도 드림파크장학회 장학생’을 모집한다고 8일 밝혔다.
이번 장학생 선발 규모는 총 135명, 지급 예정 장학금은 총 1억9950만원이다. 학업우수·드림·특기 장학생 분야로 나눠 선발한다.
중점 지원대상인 드림장학생은 취약계층 가정의 학생 중 학업 성취도와 바른 생활 태도를 갖춘 학생을 선발하며, 특기장학생은 2025년 각종 전국 규모 이상 대회 입상자 또는 예·체능 분야에서 우수한 역량을 보유한 학생을 대상으로 선발한다.
공사는 2002년 드림파크장학회의 설립을 통해 현재까지 총 1648명의 장학생에게 총 약 22억원의 장학금을 지원해 왔다. 이번 선발에서는 전년(127명)보다 많은 학생을 선발해 지역 인재 육성 지원을 더욱 확대한다.
송병억 공사 사장은 “지역과의 상생을 최우선 가치로 두는 수도권매립지관리공사는 지역 학생들이 꿈을 펼치는데 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 지역학생들의 교육 기회를 넓히는 데 뜻을 함께 하겠다”고 말했다.
장학생 선발과 관련한 자세한 선발 요건, 제출서류, 절차 등은 공사 홈페이지와 드림파크장학회 블로그에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 드림파크장학회로 하면 된다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
