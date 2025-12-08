바닷길 열린 전북…새만금 메가포트 구축 ‘가속’

새만금신항 인프라 완성 단계

무역항 지정·운영사 선정

무사증 특례도 논의 본격화

새만금신항 부지 전경. 전북도 제공

전북이 새만금항을 중심으로 서해 물류 지도의 대전환에 나서고 있다. 신항 기반시설이 마무리 단계에 접어들고 국제여객 기능 확충을 위한 무사증(비자 면제) 특례 논의까지 시작되면서 사실상 ‘전북 개항 준비’가 본격화됐다는 평가가 나온다.



8일 전북특별자치도에 따르면 새만금 신항은 총 3조2476억원을 투입해 5만t급 9선석 규모로 조성된다. 2선석 공사는 마무리 단계이며 방파제, 북측방파호안, 관리부두, 항로·박지 준설 등 주요 기반시설은 이미 대부분 완공됐다.



접안시설은 90%, 북측진입도로는 25%의 공정률을 보이고 있다. 추가 방파제(250m)는 내년 1월 본공사에 들어간다.



새만금항은 5월 중앙항만정책심의회에서 군산항과 통합돼 국가관리무역항으로 승인됐다. 해양수산부는 항만법 시행령 개정을 연내 마무리해 정식 무역항 지정을 확정한다는 방침이다.



신항 잡화부두(5만t급·2선석) 운영사는 CJ·선광·세방·동방이 참여한 ‘새만금신항만㈜’ 컨소시엄이 선정됐다. 해상풍력 기자재, 이차전지 원료, 농식품을 전략 화물로 설정하며 향후 물동량 확보 기반을 다졌다.



다만 조기 활성화를 위해선 1-1단계 배후부지(119만㎡·2056억원)의 재정사업 전환이 필수적이라는 지적이 나온다. 전북도는 국회·정부와 공조해 관련 예산 반영을 지속 건의 중이다.



새만금신항 조감도 (야경). 전북도 제공

전문가들은 새만금항의 확장성을 높게 평가한다. 지난달 열린 새만금 정책포럼에서 배희성 경기대 교수는 “새만금항은 인천항보다 항로가 단순하고 빠르다”며 “신재생에너지 등 특화 화물을 중심으로 환황해권 허브 항만으로 성장할 잠재력이 크다”고 말했다. 이어 “한·중 카페리 복합운송을 도입하면 항만 경쟁력이 크게 강화될 것”이라고 강조했다.



전북도는 항만·공항·철도·도로를 연계한 ‘K-물류 트라이포트’ 체계를 구축해 물류망을 통합하고 SOC 조기 완공을 병행하는 전략을 추진하고 있다.



도는 국제여객 기능 확충을 겨냥한 무사증 특례 도입도 본격 검토하고 있다. 전북도는 5일 전주에서 ‘무사증 특례 도입 세미나’를 열고 전북특별법 개정을 통한 도입 가능성을 논의했다. 이 자리에서 전북연구원은 국제행사 연계형, 군산~석도 페리 이용객 대상 항만형, 새만금 투자·비즈니스 방문객 대상 목적형 무사증 등 세부 모델을 제안했다.



강태창 전북도의회 의원은 “무사증 도입은 단순한 출입국 절차 완화가 아니라 전북의 국제 개방성과 산업 경쟁력을 높이는 핵심 제도”라며 “새만금 국제여객 시대를 준비하는 지금이 도입의 적기”라고 강조했다.



전북도는 연말까지 전문가 의견을 추가 수렴해 무사증 특례 도입 논리를 보완하고, 2026년 정부 입법 추진에 반영할 계획이다.



김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



