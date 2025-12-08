시사 전체기사 [속보] ‘손흥민 아이 임신’ 협박 여성 1심 징역 4년 입력:2025-12-08 14:11 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 축구선수 손흥민의 아이를 임신했다고 주장하며 돈을 뜯어내려 한 20대 여성 양모씨(왼쪽)와 40대 남성 용모씨가 지난 5월 17일 영장실질심사를 받기 위해 서울중앙지법에 들어서고 있다. 연합뉴스[속보] ‘손흥민 아이 임신’ 협박 여성 1심 징역 4년박민지 기자 pmj@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 검찰개혁 자문위원장 “조진웅 은퇴? 정의 아니고 집단 린치” 2 조진웅 은퇴에 범여권 일각 “청소년기 잘못 언제까지 책임져야” 3 추미애, 법사위원장직 사의 표명…경기지사 출마 행보 4 ‘현지 누나’ 청탁 논란… 대통령실 “감찰했으나 실제 전달 없었다” 5 “민주당은 통일교 돈 받아도 되나”… 국힘 맹폭… 與 “필요시 경위 확인” 해당분야별 기사 더보기 1 韓수출 7000억 달러의 그늘… 반도체 빼니 마이너스 수두룩 2 국민연금 ‘월 100만’ 수령자 100만명 돌파…‘월 300만’은 몇 명 3 업비트 54분만에 코인 1000억개 털려…‘늑장 신고’ 의혹도 4 원룸 월세 뛰자 고시원으로… 청년 ‘비주택’ 거주 늘었다 5 개미 ‘미장 사랑’… 코스피 연초 이후 70% 올라도 미국 주식 샀다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘국민 패딩’의 배신… 시민단체, 공정위 제소 추진 2 의사단체 “‘박나래 주사이모’ 졸업한 포강의대는 유령의대” 3 “높은 분들 법정에” 올해 사자성어 ‘변동불거’…무슨 뜻 4 박나래, 방송 활동 중단…“모든 것 해결될 때까지” 5 김민석 “‘받들어 총’ 경위 설명하라”…서울시 전방위 압박 해당분야별 기사 더보기 1 “문제는 외교가 아니라 생활비”…백악관 참모들, 트럼프 설득에 안간힘 2 사라진 한반도 비핵화… 美·中 안보문건서 실종 3 넷플릭스, 워너 인수전 이겼지만… 트럼프 행정부 승인 여부 불투명 4 전 세계 억만장자 3000명 육박…한국은 7명 줄어 31명 5 中함재기, 日전투기에 레이더 쏴… 양국 갈등 악화일로 해당분야별 기사 더보기 1 배우 조진웅 은퇴… 방송가 후폭풍 속 ‘소년범 낙인’ 논란도 2 공대생→미코→배우…서민주 “‘정보원’ 첫 주연 감격, 계속 도전” 3 조진웅, 소년범 과거에 ‘은퇴’… “시그널2 어쩌나” 파문 계속 4 ‘죽음의 조’ 피한 한국, 32강 직행 노린다… 멕시코 적응이 변수 5 뻔한데 계속 보게 된다… 다시 돌아온 K로맨틱 코미디 해당분야별 기사 더보기 1 마트서 일하던 美 88세 노인…25억원 기부 받았다 2 “글도 시작이 반… ‘쓰기 싫다병’은 ‘뭐라도 쓰자’로 극복” 3 인간과 동물의 불편한 진실 4 ‘정보 유출 내성 생겼나’ 쿠팡 이용자수 더 늘었다 5 ‘일상에 스며드는 비일상’… 곤지암 스키장, 오는 10일 개장 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 박나래, 방송 활동 중단…“모든 것 해결될 때까지” “높은 분들 법정에” 올해 사자성어 ‘변동불거’…무슨 뜻 검찰개혁 자문위원장 “조진웅 은퇴? 정의 아니고 집단 린치” 의사단체 “‘박나래 주사이모’ 졸업한 포강의대는 유령의대” 배우 조진웅 은퇴… 방송가 후폭풍 속 ‘소년범 낙인’ 논란도 개미 ‘미장 사랑’… 코스피 연초 이후 70% 올라도 미국 주식 샀다 사법부·조국당 우려에도… 與, 내란재판부 강행절차 돌입 보상안 없고 문구만 바꿨다… 불신 진화못한 2차 사과문 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요