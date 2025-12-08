집안 어디서든 콘텐츠 감상…‘B tv 무빙’ 라이프스타일

‘B world’ ’B다이렉트샵’ 개편도 진행

SK브로드밴드 제공

삼성전자의 이동식 TV ‘무빙스타일 M7 라이트’와 SK브로드밴드의 초소형 무선 셋톱박스 ‘스마트 3 미니’를 결합했다. 전원 코드나 인터넷 연결선 없이 자유롭게 TV를 옮길 수 있는 것이 특징이다. 셋톱박스 크기를 최소화하고 C타입 충전식 리모컨과 인공지능(AI) 에이전트 ‘에이닷’을 탑재했다.

앞으로도 고객 편의성을 높이고 다양한 공간에서 자유롭게 TV 시청의 즐거움을 느낄 수 있도록 지속적으로 혁신을 이어가겠다”고 말했다.