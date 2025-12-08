82세 포르셰 회장, ‘20세 연하’ 연인과 네번째 결혼
독일 럭셔리 스포츠카업체 포르셰의 볼프강 포르셰(82) 회장이 20세 연하의 연인과 네 번째 결혼했다.
7일(현지시간) dpa통신 등에 따르면, 포르셰 측은 포르셰 회장이 오스트리아 잘츠부르크에서 가브리엘라 추라이닝겐(62)과 비공개 결혼식을 올렸다고 밝혔다. 그러면서 신혼부부의 사생활을 존중해 추가 문의는 자제해달라고 전했다.
1970년 처음 결혼한 포르셰는 2023년 세 번째 부인과 이혼 절차에 돌입했다. 당시 언론은 “아내가 치매 진단을 받은 뒤 행동 변화로 인해 포르셰가 그녀와 함께 지내는 데 어려움을 겪었다”고 전했다.
그의 네 번째 부인 추라이닝겐은 옛 귀족이며, 현재 독일 최대 철강업체 티센크루프의 뿌리가 된 티센 가문 출신이다.
포르셰 창업자 페르디난트 포르셰(1875~1951)의 손자인 볼프강 포르셰는 2007년부터 포르셰 감독이사회 의장을 맡고 있다. 포르셰 가문은 페르디난트의 사돈 집안 피에히 가문과 함께 포르셰 지주회사를 통해 독일 최대 자동차업체 폭스바겐그룹도 지배하고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
