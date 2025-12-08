대전 유성복합터미널 28일 준공…1월 운영 개시

유성복합터미널 조감도. 대전시 제공

터미널은

유성복합터미널은 대전도시철도 1호선과 간선급행버스체계(BRT) 등 대중교통과의 연계성이 높고, 인근에 유성IC도 위치해 있어 대전 서북부 권역의 중요 관문 역할을 하게 될 전망이다.

남시덕 대전시 교통국장은 “유성복합터미널 조성사업은

신속한 정책 결정 이후 민·관이 힘을 모은 덕분에 개발계획 변경 뒤 3년 만에 신축공사를 완료할 수 있었다”며 “다음 달 터미널 운영 개시까지 남은 절차를 차질 없이 마무리하겠다”고 말했다.