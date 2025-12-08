양주시, 서부권 개발·3호선 연장 타당성 조사 착수

서부권 미래성장 대비…도시개발·철도계획 종합 용역 시작

양주 서부권 도시개발 구상 및 3호선 연장 등 철도기본계획 타당성조사 용역 착수보고회. 양주시 제공

시 관계자는 “서울 3호선 연장의 광역 교통계획 반영, 덕정~옥정 연결선 실행 방안 마련, 신규 노선 구상 등은 중장기적으로 살펴봐야 할 과제”라며 “이번 용역을 통해 정책적

경제적

기술적으로 충분한 검토가 이뤄지길 바란다”고 전했다.

한편, 양주시는 앞으로 단계별 보고회, 전문가 자문회의, 관계 기관 협의를 통해 철도계획과 도시개발 구상이 현실적인 정책으로 연계될 수 있도록 체계적인 검토를 이어갈 계획이다.