김영록 지사 “단군이래 최대 황금찬스…진짜 황금으로 만들자”

국비 확보 6조에서 10조 이상으로 대폭 증가



AI 데이터센터 유치 성과…인공태양 연구시설 유치



농산업·에너지 첨단산업·문화관광 등 모든 분야 모델 제시 강조

김영록 전라남도지사가 8일 도청 왕인실에서 열린 공감과 소통을 위한 ‘12월 정례조회’에서 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 8일 “올해 초 나라가 백척간두 위기에서 출발했지만, 새정부 탄생 이후 모두가 숨가쁘게 노력한 결과 전남은 단군이래 최대 황금찬스를 맞았다. 기회를 잘 살려 진짜 황금으로 만들자”고 당부했다.



김 지사는 이날 오전 도청 왕인실에서 12월 정례조회를 통해 “비상 시국상황에서 호남이 나라의 근본을 지키고 잘 극복하면서 이재명 국민주권정부 탄생의 밑바탕이 됐고, 이에 대통령이 ‘호남의 특별한 희생에 대한 특별한 보상을 하겠다’며 전남에 탄탄대로의 길을 만들어줬다”고 지난 1년을 회상했다.



실제로 전남도는 올 한 해 ▲2018년 6조원대였던 국비 확보액이 2026년 10조 돌파 ▲오픈AI와 SK그룹의 글로벌 AI 데이터센터, 삼성SDS의 국가 AI 컴퓨팅센터 등 대한민국 AI 에너지 수도 도약 기반 마련 ▲인공태양 연구시설 유치 ▲2026 유엔기후변화협약 기후주간 국내 후보지에 여수 선정 ▲유튜브 10만 구독자 돌파와 조회수 100만회 돌파 콘텐츠 탄생 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다.



이같은 황금 찬스가 저절로 찾아온 것이 아니라는 점도 분명히 했다. 김 지사는 “2019년 7월 블루 이코노미 비전선포를 하면서 재생에너지를 통한 에너지 대전환시대를 선도하겠다고 천명한 이후 열심히 달려왔다”며 “그 결과 재생에너지와 풍부한 물, 전력계통, 에너지공대를 비롯한 글로컬 대학 등 AI시대를 선도할 기본적 인프라를 갖췄기 때문에 황금 찬스를 맞이하게 된 것”이라고 분석했다.



김영록 전라남도지사가 8일 도청 왕인실에서 열린 공감과 소통을 위한 ‘12월 정례조회’에서 인사말을 하고 있다. 전남도 제공

김 지사는 “황금같은 기회는 기회일 뿐이다. 앞으로 우리 것으로 만들어 진짜 황금으로 만들어야 할 책무가 주어졌다”며 “이제부터 시작이라 생각하고, 최대 과제인 에너지 문제를 잘 풀어간다면 전남은 농업 AX 플랫폼 추진 등으로 전통 농수산업을 강화하고, 에너지 첨단산업을 선도하면서 문화관광산업까지 모든 분야에서 대한민국의 모델이 되고 표준을 제시하는 지역으로 성장할 것”이라고 강조했다.



또한 “목포대와 순천대 두 글로컬대학이 통합하기 때문에 전라남도 의과대학 추진도 잘 풀릴 것으로 판단된다”며 “2026년 2월 전라남도 통합대학교 의과대학 정원이 배정을 받으면 이르면 2027년 개교도 문제 없을 것으로 보인다”고 기대했다.



김영록 전라남도지사가 8일 도청 왕인실에서 열린 공감과 소통을 위한 ‘12월 정례조회’에서 퇴직 및 퇴직준비교육 공무원들에게 공로패를 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



