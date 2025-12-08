박나래, 방송 활동 중단…“모든 것 해결될 때까지”

“어제 전 매니저 만나 오해 풀어”

“모든 게 제 불찰…깊이 반성”

개그우먼 박나래

매니저 갑질과 불법 의료행위 의혹이 제기된 개그우먼 박나래가 8일 방송 활동 중단을 선언했다.



박나래는 이날 자신의 인스타그램에 “모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 밝혔다. 현재 출연 중인 MBC 예능 프로그램 ‘나혼자 산다’, tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차하겠다는 뜻으로 풀이된다.



박나래는 “지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 되었다”며 “어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다”고 밝혔다. 그러면서 “모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 했다.



박나래는 이어 “웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각”이라며 방송 활동 중단 사유를 밝혔다. 그러면서 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 글을 마쳤다.



개그우먼 박나래 인스타그램 캡처

KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔한 박나래는 ‘나 혼자 산다’ ‘구해줘 홈즈’ 등으로 인기를 얻었다. 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았고, 이듬해 백상예술대상 TV 부문 여자 예능상을 받았다.



앞서 박나래의 전 매니저 2명은 지난 4일 박나래로부터 폭언, 특수상해 등 직장 내 괴롭힘을 당했다며 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청했다. 이들은 재직 기간 동안 술자리 강요, 안주 심부름, 파티 뒷정리 등 업무와 무관한 지시가 있었고 박나래가 진행비를 제대로 정산하지 않았다고 주장했다. 서울 강남경찰서는 의료법·대중문화산업법 위반 등의 혐의로 박나래를 수사해달라는 고발장이 국민신문고를 통해 접수됨에 따라 박나래를 입건해 수사에 나섰다.



박나래는 의사 면허가 없는 이른바 ‘주사 이모’를 통해 오피스텔과 차량 등에서 의료행위와 약 처방을 받았다는 의혹에도 휩싸였다. 다만 이번 입장문에는 관련 해명이 담기지 않았다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 매니저 갑질과 불법 의료행위 의혹이 제기된 개그우먼 박나래가 8일 방송 활동 중단을 선언했다.박나래는 이날 자신의 인스타그램에 “모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 밝혔다. 현재 출연 중인 MBC 예능 프로그램 ‘나혼자 산다’, tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차하겠다는 뜻으로 풀이된다.박나래는 “지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 되었다”며 “어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다”고 밝혔다. 그러면서 “모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 했다.박나래는 이어 “웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각”이라며 방송 활동 중단 사유를 밝혔다. 그러면서 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 글을 마쳤다.KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔한 박나래는 ‘나 혼자 산다’ ‘구해줘 홈즈’ 등으로 인기를 얻었다. 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았고, 이듬해 백상예술대상 TV 부문 여자 예능상을 받았다.앞서 박나래의 전 매니저 2명은 지난 4일 박나래로부터 폭언, 특수상해 등 직장 내 괴롭힘을 당했다며 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청했다. 이들은 재직 기간 동안 술자리 강요, 안주 심부름, 파티 뒷정리 등 업무와 무관한 지시가 있었고 박나래가 진행비를 제대로 정산하지 않았다고 주장했다. 서울 강남경찰서는 의료법·대중문화산업법 위반 등의 혐의로 박나래를 수사해달라는 고발장이 국민신문고를 통해 접수됨에 따라 박나래를 입건해 수사에 나섰다.박나래는 의사 면허가 없는 이른바 ‘주사 이모’를 통해 오피스텔과 차량 등에서 의료행위와 약 처방을 받았다는 의혹에도 휩싸였다. 다만 이번 입장문에는 관련 해명이 담기지 않았다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지