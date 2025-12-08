가천대 약학대학, 약학교육 평가인증서 ‘5년 인증’ 획득
가천대학교 약학대학은 최근 한국약학교육평가원이 진행한 ‘2025년 약학교육 평가인증’에서 최고 등급인 ‘5년 인증’을 획득했다고 8일 밝혔다.
약학교육 평가인증은 우수한 약학 인재 양성을 위해 한국약학교육평가원이 시행하는 제도다. 평가인증을 받은 대학만이 내년부터 개정 약사법에 따른 약사 국가시험 응시 자격을 부여받는다. 이번 가천대 약학대학의 인증 유효기간은 오는 2031년 2월까지다.
가천대 약학대학은 인증을 위해 지난 6월 자체평가보고서 심사를, 8월 8∼11일 현장평가를 받았다. 이를 통해 교육과정, 학생, 교원 등 8개 영역에서 우수한 평가를 받았다.
신동윤 가천대 약학대학장은 “이번 인증은 약학교육의 내실화를 위한 구성원 모두의 헌신이 이룬 결과”라며 “앞으로도 교육의 질을 더욱 높여 사회가 신뢰하는 약학 전문 인재를 양성하겠다”고 말했다.
