인천 상상플랫폼 거점 원도심 활성화 위한 업무협약

업무협약식. 인천관광공사 제공

이번 협약은 상상플랫폼을 거점으로 원도심의 가치 재창조를 위해 도시재생, 관광 활성화, 청년 활동 지원 등 공사와 대학이 협력 기반을 마련한 것이다. 지역 활성화 전략을 수행한다는 점에서 의미가 크다.

공사는 그동안 상상플랫폼을 인천 원도심 재생과 관광 활성화의 주요 추진 거점으로 활용해 왔다. 이번 협약을 계기로 인하대와 함께 문화·관광 콘텐츠 공동 개발, 원도심 가치 회복을 위한 실증·연구 협력, 지역 청년의 활동 기회 확대 등 여러 분야에서 협력할 계획이다.

특히 인하대가 수행하는 지역혁신중심 대학지원체계(I-RISE) 사업과 연계해 관광 콘텐츠 발굴, MICE 분야 협력, 원도심 내 청년 유입 촉진 등도 추진한다. 이를 토대로 원도심 활성화를 위한 노력에 시너지를 높일 예정이다.

공사는 앞으로도 원도심 기능 회복, 지역경제 활성화, 청년 유입 확대 등을 위한 중장기 협력 모델을 구축하고 대학·관계기관·민간과의 네트워크를 지속적으로 확대해 상상플랫폼을 중심으로 한 사업 기반을 강화해 나갈 방침이다.

유지상 공사 사장은 “상상플랫폼을 중심으로 원도심이 다시 살아나는 변화를 시민과 관광객이 체감할 수 있도록 대학과의 협력을 강화하겠다”며 “도시 활력과 관광 경쟁력을 높이는데 공사의 역할을 적극적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.