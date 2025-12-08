검찰개혁 자문위원장 “조진웅 은퇴? 정의 아니고 집단 린치”

박찬운 한양대 법학전문대학 교수 발언

배우 조진웅. 플러스엠 엔터테인먼트

국무조정실 산하 검찰개혁추진단 박찬운 자문위원장이 지난 4일 정부서울청사 창성동 별관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 검찰개혁추진단 제공

국무조정실 산하 검찰개혁추진단 박찬운 자문위원장 페이스북 캡처

는 “미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다”고 일부 인정하면서도 “성폭행 관련 행위와는 무관하다”고 선을 그었다.