해외 이공계 인재 유치…전남대, ‘K-STAR 비자트랙’ 선정
호남권 대학 유일 선정
전남대학교는 호남권 대학 중 유일하게 법무부가 추진하는 ‘K-STAR 비자트랙’ 참여대학으로 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
K-STAR(Korea-Science & Technology Advanced human-Resources) 비자트랙은 기존 전국 5개 과학기술원(KAIST·DGIST·GIST·UNIST·POSTECH)에 한정해 운영되던 ‘과학기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙’을 유학생 관리체계와 교육 인프라가 우수한 25개 일반대학으로 확대·개편한 제도다. 해외 우수 연구자를 국내로 적극 유치하고, 국내 석·박사급 인재의 해외 유출을 방지하기 위한 국가 전략 프로그램이다.
이번 선정으로 전남대학교 총장은 우수 유학생을 직접 추천할 수 있으며, 추천을 받은 유학생은 졸업과 동시에 거주자격(F-2)으로 변경할 수 있다.
또한 일반적으로 최소 6년이 걸리는 영주자격 취득 기간을 최소 3년으로 단축할 수 있고, 일정 수준 이상의 연구실적을 갖춘 경우 체류기간과 무관하게 특별귀화 신청도 가능해진다. 이는 국내 과학기술 분야에 우수 외국인 인재의 장기 정착을 유도하는 핵심 제도적 기반으로 꼽힌다.
조진형 전남대 대외협력처장은 “호남권 대학 중 전남대가 유일하게 K-STAR 비자트랙 참여대학으로 선정된 것은 우리 대학의 글로벌 경쟁력과 체계적인 유학생 관리시스템이 국가적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 세계와 당당히 경쟁하는 글로컬 명문대학으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사