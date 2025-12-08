묵심 이학천 사기장 도예 입문 56주년 기념 특별전 열린다

10∼16일까지 서울 인사동 한국미술관에서…한국 도자기의 아름다움과 가치 발견





경북 문경시는 대한민국 도예 명장이자 경상북도 무형유산 보유자인 묵심 이학천 사기장의 도예 입문 56주년을 기념하는 특별전이 10일부터 16일까지 서울 인사동 한국미술관에서 열린다고 8일 밝혔다.



시는 이번 특별전은 200년 넘게 도예 명가 ‘묵심도요’의 7대 도공으로 가업을 이어온 이 사기장의 56년 도예 인생을 집약해 조선 도자의 핵심 가치인 ‘비움’과 ‘담백함’을 바탕으로 한 ‘묵심의 미학’을 집중 조명하고 조선 백자의 정신을 잇는 달항아리 작품을 비롯해 50~60점의 대표작이 전시될 예정이라고 덧붙였다.



이 사기장은 2002년 대한민국 도예명장으로 선정됐고 2006년에는 분청사기와 백자 두 부문에서 경상북도 무형유산 보유자로 인정받았다.



그의 작품은 프랑스 세브르 국립박물관, 중국 경덕진 박물관, 상해 예품박물관, 미국 브리지포드대 박물관 등 세계 유수 박물관에 영구 소장되며 그 가치를 인정받고 있다.



이 사기장은 “이번 특별전은 오랜 시간 속에서 쌓아온 내면의 고민과 변화, 새로운 도전의 흔적을 보여드리는 자리로 전통의 뿌리 위에 오늘의 감각을 더해 ‘지금 이 시대가 사랑하는 한국 백자’를 선보이고자 한다”며 “작품을 통해 빛과 온기의 흐름, 흙이 들려주는 숨결을 함께 느껴주시고 한국 도자기의 아름다움과 가치에 대한 공감의 시간이 되기를 바란다”고 말했다.



문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



