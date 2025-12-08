고양시, 교육·산업 연계로 미래교육도시 전환 속도
2026년까지 3년간 146억 투입
미래 인재 양성 체계 구축
경기 고양시가 교육발전특구 2년 차를 맞아 공교육 혁신과 지역 산업 연계를 기반으로 미래 인재 양성 체계를 본격 구축하고 있다.
8일 고양시에 따르면 시는 2024년부터 2026년까지 총 146억원을 투입해 공교육 혁신 모델과 지역 기반 인재 양성 구조를 마련하며 ‘학습–경험–성장’이 순환되는 미래교육 도시로의 전환을 추진 중이다.
특히 오는 20일 열리는 ‘고양시 교육발전특구 성과공유회’를 통해 초·중·고와 대학, 공공기관 등 15개 기관이 교육 프로그램과 진로 체험을 시민들에게 공개하며 그간의 성과를 공유한다.
올해는 지역 내 4개 대학과 연계한 실무형 교육 프로그램이 본격화됐다. 동국대학교는 생성형 AI와 로봇을 결합한 융합 교육을 운영해 교원 연수와 학생 대상 캠프를 진행했으며, 농협대는 고양 스마트팜을 중심으로 영농 설계부터 유통·마케팅까지 아우르는 디지털 농업 교육을 제공했다.
한국항공대는 드론·UAM 자격 과정과 항공우주 동아리 교육을 지원했고, 중부대는 실습형 영상·콘텐츠 제작 프로그램을 통해 학생들의 공모전 수상과 산학협력 프로젝트 성과를 이끌어 냈다.
고양시는 교육부 공모를 통해 지난 8월 자율형 공립고 2.0에 선정됐다. 자율형 공립고로 선정된 백석고와 저현고는 내년 3월부터 자율형 공립고 2.0을 본격 운영한다.
두 학교는 개별 진로에 맞춘 교육과정 편성 자율권을 확보하며, 5년간 매년 2억원의 재정 지원과 교원 초빙 자율권 등 특례를 부여받는다. 시는 이들 학교의 교육 모델을 지역 내 전체 고교로 확산해 사교육을 줄이고 공교육을 강화한다는 계획이다.
교육발전특구 선도지역 승격으로 확보한 특별교부금 5억원은 ‘G-사이언스 캠퍼스’ 조성에 투입된다. 시비를 더해 총 8억8000만원 규모로 추진되는 이 사업은 유치원부터 고등학교까지 이공계 과학 교육을 연계해 제공하는 프로그램으로, 지역 내 특목고가 인문계 중심인 점을 보완해 과학·이공계 인재 기반을 확장하기 위한 것이다. 시는 내년 2월 참여학교 51개교를 선정한 뒤 3월부터 본격 운영한다.
시 관계자는 “고양시는 아이들이 학교에서 자신의 미래를 설계하고, 지역에서 배운 역량을 실현할 수 있도록 지원하고 있다”며 “앞으로도 공교육을 중심에 둔 인재 양성 체계를 강화해 배워서 성장하고 일하는 선순환 구조를 구축하겠다”고 밝혔다.
