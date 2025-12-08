해경청, 2026년도 예산 2조885억 확정…4.8% 증가
해양경찰청은 2026년도 예산안이 국회 의결을 거쳐 올해 대비 4.8% 증가한 2조885억원으로 확정됐다고 8일 밝혔다.
정부는 어려운 재정여건 하에도 ‘미래를 준비하는 강인하고 반듯한 해양경찰’을 실현하기 위해 예산안 2조870억원을 편성해 국회에 제출했다. 이후 국회 심의과정에서 파출소 안전장비 확충, 사고선박 조사활동, 우수공무원 포상금 등 3개 사업에 15억원이 증액돼 최종 2조885억원으로 확정됐다.
주요사업 분야별로는 해양주권 분야 5064억원, 구조안전 분야 1488억원, 수사분야 236억원, 해양환경보전 분야 292억원, 연구개발 등 조직역량 분야 2403억원 등이 각각 반영됐다.
특히 구조안전 분야 예산의 경우 올해 대비 366억원(32.6%) 증가한 1488억원이 편성돼 국민들이 바다를 더욱더 안전하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.
또 항공기 도입 부문에서는 노후 카모프 헬기 8대 교체 사업의 마지막 단계인 8번째 헬기 교체 예산이 편성됐다. 정부기관 최초로 해상에서의 실제 비행 및 수색구조 환경을 그대로 재현할 수 있는 대형헬기 시뮬레이터 도입 예산도 반영됐다.
함정건조 부문에서는 노후된 3000t급 대형함정, 중형 공기부양정 및 합정탑재 고속단정 교체 예산 등이 반영돼 불법 외국어선 단속과 구조대응 역량이 한층 더 강화될 것으로 기대받고 있다. 아울러 예산과 별개로 노후되고 협소한 청사의 시설개선과 현장 필요시설 신축을 위해 국유재산관리기금 455억원이 확정됐을 뿐 아니라 해경청 최초로 BTL(임대형민간투자) 방식의 직장어린이집 신축과 직원숙소 증·개축을 위한 총사업비 한도액 493억원이 반영됐다.
김용진 청장은 “이번에 확정된 2026년도 예산은 바다에서 국민의 생명과 안전을 지키고 해양주권을 수호하기 위해 꼭 필요한 재원으로, 국민들께서 더욱 안심하고 이용할 수 있는 바다를 만들어 가겠다”고 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사