해경청, 2026년도 예산 2조885억 확정…4.8% 증가

해양경찰청 전경. 해경청 제공

또 항공기 도입 부문에서는 노후 카모프 헬기 8대 교체 사업의 마지막 단계인 8번째 헬기 교체 예산이 편성됐다.

정부기관 최초로 해상에서의 실제 비행 및 수색구조 환경을 그대로 재현할 수 있는 대형헬기 시뮬레이터 도입 예산도 반영됐다.

김용진 청장은 “이번에 확정된 2026년도 예산은 바다에서 국민의 생명과 안전을 지키고 해양주권을 수호하기 위해 꼭 필요한 재원으로, 국민들께서 더욱 안심하고 이용할 수 있는 바다를 만들어 가겠다”고 전했다.