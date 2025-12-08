매년 겨울이면 ‘대한민국 대표 여행지’로 변신하는 이곳은?

경북 봉화군 소천면 분천산타마을…58일 간 크리스마스 동화처럼 꾸며져 눈길

분천 산타마을은 단순 겨울 시즌 이벤트를 넘어 봉화를 대표하는 사계절 관광 브랜드로 성장하고 있다. 봉화군 제공

분천 산타마을 퍼레이드. 봉화군 제공

분천 산타마을 산타트리. 봉화군 제공

박현국 봉화축제관광재단 이사장(봉화군수)은 “올해 분천산타마을은 핀란드 공인 산타 초청을 비롯해 스케이트장과 겨울왕국 등 다양한 체험들로 가득 채웠다”며 “봉화를 찾아주시는 모든 분들이 따뜻하고 특별한 겨울의 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.