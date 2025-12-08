“제자와 호텔은 대학 때문” 류중일 전 며느리 父 반박
류중일 전 야구 국가대표팀 감독이 전직 교사인 전 며느리를 처벌해달라는 국민청원을 올리자, 류 전 감독 전 며느리의 친부 A씨는 자신의 딸은 학생과 부적절한 관계를 맺은 적이 없다고 반박했다.
또한 류 전 감독의 아들이 사건을 계기로 거액을 달라고 요구했다고 주장했다.
A씨는 8일 연합뉴스를 통해 전 사위 측으로부터 40억 원대 금전을 요구받았으며, 이미 전 사위가 언론사에 허위사실을 제보하겠다며 금전을 요구한 혐의(공갈미수)로 법원에서 약식명령을 받았다고 밝혔다.
A씨가 제시한 자료에 따르면 전 사위는 지난해 4월 아파트 공유지분 이전, 양육비 매월 500만원, 위자료 20억원 등 40억 원 상당의 금전을 요구한 혐의 등으로 검찰에 송치됐으며, 지난달 300만원의 약식명령 선고가 내려졌다.
A씨는 “이혼 소송 위자료인 6000만원은 판결 다음 날 전부 냈는데 그와 별도로 40억원을 요구했다”며 “그러면서 (손자에 대한) 친권을 포기하라고 해서 협의가 안 됐다”고 말했다. 최근에도 사위는 언론에 제보하고 국민 청원을 올리겠다며 금전을 요구했다고도 A씨는 주장했다.
A씨는 딸이 제자와 부적절한 관계를 맺었거나 교사로의 복직을 고려한 적이 전혀 없다고도 반박했다.
A씨는 “딸이 다니던 학교는 일반 고등학교가 아니었고, 학생들과 함께 다 같이 ‘호캉스’를 가서 룸서비스를 시켜 먹고 사진을 찍고 놀기도 했다”라고 설명했다.
그는 딸이 학생들과 어울려 호텔에서 시간을 보내는 사진들이 학생들의 SNS에 올라왔고, 복수의 학생들과 종종 여행과 호캉스 계획을 세우기도 했다며 다수의 대화 내역과 사진을 제시했다.
A씨는 “사위가 지방에 가는 날 아이를 데리고 호텔에 가기도 했는데, 그때는 남편에게 얘기했고 공동 생활비 통장에 연결된 남편 카드를 썼다. 불륜이라면 남편에게 알림이 가는 카드를 썼겠나”라고 말했다.
제자 B군과 함께 호텔에 투숙한 것에 대해서는 “다음날 B군의 대학 면접이 있었는데 ‘저번에도 한 번 늦게 간 적이 있어서 근처에서 자고 싶다’라고 해서 아이도 있으니 따로 자라고 간이침대를 결제했다”라고 했다.
그는 간이침대 결제 내역서를 보여주며 “만약 불륜을 저질렀다면 임시침대를 빌렸겠나”라며 “이혼 소송에선 정조의 개념으로 불륜을 판단했지만, 형사(사건)에서는 증거에 의해서 판단해 무혐의가 됐다”라고 설명했다.
그는 딸의 코스튬과 제자의 주거지 인근에서 수거한 담배꽁초를 사설 업체에 맡겨 DNA를 대조해본 결과, 상당 부분 일치한다고 나온 것에 대해서는 “사건 1년 뒤에 감정이 이뤄진 것으로 믿을 수 없다”라고 주장했다.
A씨는 “코스튬은 남편과 사용하려고 샀던 것이고, (전) 사위는 사건 이후 다수의 학생에게 돈을 주겠다면서 DNA를 구하러 다녔다”라며 “경찰이 아닌 사설 연구소에 맡긴 것도 신뢰할 수 없는 부분”이라고 했다.
A씨는 “경찰과 검찰에서 딸 휴대전화 압수수색도 하고, 딸과 학생의 휴대전화 위치를 조회하는 등 수개월에 걸쳐 수사를 했는데도 아무런 증거가 없어서 불기소 처분이 나온 것”이라고 말했다.
A씨는 “전체적으로 보면 프레임에 씌워졌다는 생각이 들고 정말로 억울하다”며 “무엇보다 자식을 잃을 것 같아서 가장 힘들다. 이렇게 사회적으로 매도 당했다면 숨 쉬고 살 수 있겠나”라고 했다.
A씨의 딸은 교사로 복직할 생각이 없다는 입장이다. A씨는 “물론 빌미를 제공한 것은 딸이다. 제가 딸에게 ‘선생은 꿈도 꾸지 마라. 넌 자격이 없다’고 해서 딸은 1년 전부터 다른 회사에 다니며 회계사 시험을 준비하고 있다”라고 말했다.
A씨는 “류 전 감독이 대구에서는 지명도가 높은 사람이라 내년부터 손자가 유치원에 가야 하는데, 다른 아이들에게 손가락질당하지 않을까, 그것이 가장 염려된다”며 “사실을 벗어난 추측성 기사나 악플에 대해서는 선처 없이 전부 법적 조치를 할 예정”이라고 예고했다.
앞서 류 전 감독의 전 며느리이자 전직 교사인 C씨는 제자 B군과 2023년 8월부터 2024년 1월까지 서울, 경기, 인천 호텔 등에 투숙하며 성적 행위를 하고 해당 장소에 1살이었던 아들을 데려간 혐의로 전 남편에게 고소·고발당했다.
당시 C씨와 B군이 호텔 로비 및 식당 등에서 애정 행각을 하는 CCTV 영상이 증거로 제출되기도 했으나 검찰은 “관계를 의심할 만한 정황은 확인되나 제자가 만 18세 되기 전인 2023년 9월 이전에 성관계가 있었다고 인정하긴 어렵다”며 증거불충분으로 불기소 처리했다.
이후 류 전 감독은 국민청원을 통해 “현재 (전) 며느리는 교사 복직까지 준비하고 있으며 교육청 역시 아무 문제 없다는 의견을 줬다”며 “학생과 아동을 보호할 수 있도록 아동복지법을 개선하고 수사 기준을 강화해야 한다”고 밝혔다.
