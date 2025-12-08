마쓰야마, 히어로 월드 챌린지 우승…대회 개인 통산 2승

연장전서 노렌 추격 따돌려

3연패 도전 셰플러 공동 4위

8일(한국시간) 바하마의 올버니 골프코스에서 끝난 PGA투어 이벤트 대회 히어로 월드 챌린지에서 우승한 마쓰야마 히데키가 호스트인 타이거 우즈(왼쪽)로부터 트로피를 건넨 받은 뒤 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

마쓰야마는 1

8번 홀(파4)에서 치른 1차 연장전에서 두 번째 샷을 홀에 바짝 붙여 버디를 잡아 파에 그친 노렌을 따돌렸다.