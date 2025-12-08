제주 모인 한·일 경제인들 ‘연대’ 공감… 최태원 “양국 미래 같이 설계할 때”
국교 정상화 60주년…제주서 한·일상의 회의
“양국 새로운 도전에 직면, ‘룰 세터’로 전환해야”
한국과 일본의 국교정상화 60주년을 기념해 양국 경제인들이 한 자리에 모여 ‘한·일 경제연대’를 논의했다. 이들은 한·일 양국이 규칙을 받아들이는 ‘룰 테이커’(Rule Taker)에서 규칙을 만드는 ‘룰 세터’(Rule Setter)로 전환할 것을 제안하며 이를 통해 공동시장으로서 외연을 확대해갈 수 있다고 강조했다.
대한상공회의소는 8일 제주 서귀포시 신라호텔에서 일본상공회의소와 함께 제14회 한·일상공회의소 회장단 회의를 개최했다. 한국에서는 최태원 대한상의 회장을 비롯해 양재생 부산상의 회장, 박윤경 대구상의 회장, 박주봉 인천상의 회장, 한상원 광주상의 회장, 정태희 대전상의 회장, 이윤철 울산상의 회장, 양문석 제주상의 회장, 박승희 삼성전자 사장, 이형희 SK 부회장 등 기업인 16명이 참석했다. 일본에서는 고바야시 켄 일본상의 회장과 우에노 다카시 요코하마상의 회장 등 6명이 자리했다.
최 회장은 “이제는 양국이 단순한 협력을 넘어 연대와 공조를 통해 미래를 같이 설계해야 할 시점”이라며 “한·일 협력이 구호에 그치지 않고 실질적 성과로 이어지려면 함께 아이디어를 모으고 직접 실험해 보는 용기가 필요하다”고 말했다. 이어 “에너지 의존도가 높은 양국이 공동으로 에너지를 구매하거나 저출생·고령화 대응을 위해 의료 시스템을 공유함으로써 경제적·사회적 비용을 절감할 수 있을 것”이라며 “한국과 일본을 동시에 방문하는 관광 상품을 만들어 양국을 동시에 찾는 외국인들이 많아진다면 우리에게 좋은 일”이라고 강조했다.
고바야시 회장은 “일·한 관계는 지금까지 경쟁 구도에서 협력 구도로 나아가는 시도를 하고 있다”며 “오늘 이 자리가 미래를 내다보며 사회 문제를 해결하는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 양국 상의는 이날 인공지능(AI)·반도체·에너지 등 미래산업 협력, 저출산·고령화 공동 대응, 문화교류 확대를 골자로 한 공동성명을 채택했다.
국교정상화 60주년을 계기로 마련된 특별 대담에서는 양국 협력의 틀을 경제연대 수준으로 발전시키기 위한 비전이 집중 논의됐다. 대담 사회는 박상준 와세다대 교수가 맡았고 이지평 한국외대 특임교수, 유혁 노무라종합연구소 서울 대표, 야마사키 시로 내각관방 참여(차관급), 이주인 아쓰시 일본경제연구센터 수석연구원이 패널로 참석했다.
전문가들은 산업·통상구조 재편 속에서 한·일 양국이 기존 방식만으로는 대응하기 어려운 새로운 도전에 직면해 있다고 진단했다. 그러면서 양국이 나아가야 할 방향으로 룰 세터로의 전환을 강조했다. 한·일 경제연대를 통해 양국이 공동시장으로서 외연을 확대해갈 수 있다는 것이다.
이들은 특히 AI·반도체를 글로벌 경쟁 속 협력 잠재력이 큰 분야로 지목했다. 이어 피지컬 AI 협력, 공동 멀티모달 AI 플랫폼 구축 등 양국의 강점을 살리는 방향으로 협력할 필요성이 있다고 덧붙였다. 스타트업 분야에서는 개별 국가의 한계를 넘어 한·일 공동 생태계 조성이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.
윤철민 대한상의 국제통상본부장은 “올해 회장단 회의는 양국 정상간 셔틀외교 복원으로 협력 분위기가 확산된 가운데 지난 60년 성과를 돌아본 의미 있는 자리였다”며 “대한상의는 한·일 경제연대 강화를 위해 일본상의와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다. 제15회 한·일 상공회의소 회장단 회의는 내년 일본 센다이에서 개최될 예정이다.
제주=권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
