제주 모인 한·일 경제인들 ‘연대’ 공감… 최태원 “양국 미래 같이 설계할 때”

국교 정상화 60주년…제주서 한·일상의 회의

“양국 새로운 도전에 직면, ‘룰 세터’로 전환해야”

대한상공회의소와 일본상공회의소가 8일 제주 서귀포시 신라호텔에서 제14회 한·일상공회의소 회장단 회의를 개최했다. 한일 국교정상화 60주년을 계기로 마련된 특별 대담에서 양국 전문가들이 한일 경제연대 실현을 위한 비전을 논의하고 있다.

피지컬 AI 협력, 공동 멀티모달 AI 플랫폼 구축 등 양국의 강점을 살리는 방향으로 협력할 필요성이 있다고 덧붙였다. 스타트업 분야에서는 개별 국가의 한계를 넘어 한·일 공동 생태계 조성이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.