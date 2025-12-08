추미애, 법사위원장직 사의 표명…경기지사 출마 행보
정청래 민주당 대표 등에게 전달
추미애 더불어민주당 의원이 내년 6월 지방선거 경기지사 출마를 위해 국회 법제사법위원장 자리에서 물러나겠단 뜻을 당 지도부와 원내대표단에 전달한 것으로 알려졌다.
8일 정치권에 따르면 추 의원은 정청래 민주당 대표와 김병기 원내대표에게 이 같은 의사를 밝혔다.
추 의원실 관계자는 이와 관련해 “(법사위원장을 맡겠다고) 할 때부터 했던 이야기”라며 “(사임 시점이) 연내는 아닐 것”이라고 설명했다.
이에 따라 추 의원은 연말까지 이어질 것으로 예상되는 국회 필리버스터(무제한토론) 정국이 끝난 후 직을 내려놓으며 경기지사 출마 준비를 본격화할 것이라는 관측이 나온다.
최고위원은 지방선거 출마 시 사퇴 시한이 당헌·당규에 명시돼 있지만, 상임위원장은 별도 규정이 없다. 다만 추 의원은 경기지사 선거 당내 경선이 과열될 것으로 예상되자, 사임 가닥을 잡은 것으로 알려졌다.
민주당에서는 현역 김동연 경기지사를 비롯해 김병주 권칠승 염태영 한준호 의원 등이 경기지사 후보군으로 거론된다．
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
