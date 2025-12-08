LPGA투어 Q시리즈 파이널, 악천후 탓에 72홀로 축소

컷없이 상위 25명에게 내년 LPGA시드권 줘

이동은과 방신실, 각각 공동 4위와 공동 94위

이동은. KLPGA

1라운드 공동 4위, 2라운드 공동 2위에 올랐던 이동은(20·SBI저축은행)은 폴스 코스에서 3라운드를 치러 4개 홀을 마친 상태서 타수를 지켜 중간 성적 8언더파로 공동 4위에 자리했다.