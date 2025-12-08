“문제는 외교가 아니라 생활비”…백악관 참모들, 트럼프 설득에 안간힘

참모들, 내년 트럼프의 전국 순회 경제 연설도 추진

트럼프 “생활비 문제는 바이든 책임”

파이낸셜타임스 “생활비, 트럼프 집권 이후 더 악화”

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 워싱턴DC에 있는 케네디센터에서 열린 행사에 부인 멜라니아 여사와 함께 참석하고 있다. 연합뉴스

각료회의에서도 “민주당이 말하는 ‘생활비 부담’이라는 단어는 가짜 프레임”이라며 “그 단어는 민주당이 만든 사기다”라고 주장한 바 있다.