이 대통령 국정 지지율 54.9%…보합권서 소폭 상승

입력:2025-12-08 08:27
이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 54.9%로 전주보다 0.1%포인트 상승했다는 여론조사 결과가 8일 발표됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 1~5일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 응답자는 54.9%였다. 이 대통령 지지도는 직전 조사와 비교해 보합권 흐름을 유지하며 소폭 상승했다.

부정 평가한 응답자는 42.1%로 1.4%포인트 올랐다.

지난 4~5일 전국 18세 이상 1008명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.2%, 국민의힘이 37.0%로 각각 집계됐다. 민주당은 전주보다 1.4%포인트, 국민의힘은 0.4%포인트 각각 하락했다.

조국혁신당은 2.6%, 개혁신당은 3.8%, 진보당은 1.4%의 지지율을 기록했다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 정당 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.

대통령 국정 수행 지지도 조사 응답률은 4.5%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.7%였다. (자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

