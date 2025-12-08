“생매장” “피해자 생각해야 ” ‘소년범’ 조진웅이 쏘아올린 공

한인섭 “과거 함몰 않고 노력해 인정 받는 건 상찬 받을 일”

박경신 “사법 처리 받았다면 평가대상에서 삭제해야 하나”

배우 조진웅. 뉴시스

배우 조진웅. 연합뉴스

“진영 논리에 갇힌 사람들의 모순된 인식을 드러낸 사건 같다”며 “모 배우는 특정 진영의 지지를 많이 받고 있는 것 같다. 그것이 그 배우에게는 결국 독이 된 것 같다”고 했다. 이어 “형사 책임을 졌으니 아무 문제 없다는 취지의 특정 진영 사람들 글을 보며 과연 그들이 상대 진영과 관련된 사람들에 대해서도 같은 입장을 취해 왔는지, 앞으로도 그러할 것인지 심히 의문이 들었다”며 “진영 논리가 삼켜버린 인권 문제가 아닌가 싶다”고 했다.

배우 조진웅이 지난 2023년 홍범도 장군 순국 80주기 추모 및 청산리전투 전승 103주년 기념식에서 헌화를 준비하는 모습. 연합뉴스