한은 “국내 AI 인재 5.7만명 중 16% 해외 진출… 보상 수준 높여야”

한은은 특히 AI 전문 인재들의 높은 이직률과 빈번한 해외 이동을 문제로 꼽았다. 보고서에 따르면 AI 기술 보유자의 해외 근무 비중은 전체 근로자에 비해 약 6% 포인트 높았다. 지난해 기준으로는 전체 인력의 약 16%에 해당하는 1만1000명이 해외에서 직장을 잡은 것으로 나타났다. 그중 절반이 넘는 6300명이 미국에서 근무 중이었다.

자연히 국내 기업들은 늘어나는 AI 인력 수요에도 불구하고 인재 확보에 어려움을 겪고 있다. 한은이 지난 10월 국내 400개 기업을 대상으로 조사한 결과에 따르면 대기업의 69%, 중견기업의 68.7%는 물론 중소기업(56.2%)도 다수가 AI 인력 채용을 확대할 계획이 있다고 답했다. 하지만 AI 인력 채용 시 애로 사항으로 대기업들이 가장 많이 꼽은 답변은 ‘숙련 인재 부족(27.4%)’였다.