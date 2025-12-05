정부, 손정의와 손잡고 반도체 설계 인력 1400명 양성한다
정부는 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 지분 약 90%를 보유한 영국의 반도체 설계업체 암(ARM)과 반도체 인력 양성을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 정부는 가칭 ‘암스쿨’을 설립해 1400여명의 반도체 인력을 확보할 계획이다.
이재명 대통령은 5일 용산 대통령실에서 손 회장, 르네 하스 암 대표를 접견했다. 김용범 대통령실 정책실장은 이 자리를 계기로 산업통상자원부와 암 간에 MOU 체결이 이뤄졌다고 밝혔다. 김 실장은 “양측은 워킹그룹을 가동해 암스쿨 설립 논의를 진행할 것”이라고 설명했다.
정부는 향후 암스쿨에 연구개발(R&D) 및 교육 예산을 투입할 계획이다. 암은 암스쿨에 자사의 반도체 설계 블록을 공급하고, 교육을 위한 전문인력을 파견한다. 정부는 암스쿨에서 석·박사 400명과 반도체 기업 재직자 포함 학사 1000명을 양성할 방침이다. 정부는 특히 광주과학기술원(GIST)을 암스쿨을 유치할 ‘반도체 특성화 대학원’으로 지정하는 방안을 유력 검토하고 있다.
하정우 인공지능(AI) 미래기획수석은 “암은 AI 반도체뿐 아니라 스마트폰·차량 등 다양한 반도체 분야에서 압도적 경쟁력을 갖고 있다”며 “한국은 메모리 반도체 경쟁력은 높고 나머지가 부족한데, 반도체 전반의 경쟁력을 크게 키울 수 있는 계기가 될 것”이라고 강조했다.
손 회장은 이 대통령과 면담에서 “김대중 전 대통령께는 ‘브로드밴드, 브로드밴드, 브로드밴드’라고, 문재인 전 대통령께는 ‘AI, AI, AI’라고 강조했다”며 “이번에는 ‘ASI(초인공지능), ASI, ASI’다. ASI가 다음에 임박한 기술”이라고 말했다. 이어 “ASI 시대 구현을 위해선 에너지, 반도체, 데이터, 교육 등 4가지 자원이 필요하다”며 “한국에서 나오는 데이터센터 구축 계획을 보면 에너지 관련 대비가 충분치 않아 철저한 준비가 필요하다”고 조언했다.
한편 김 실장은 AI 등 일부 첨단산업의 금산분리 규제를 완화하는 방안과 관련해 “정부 내 상당한 의견 접근이 있었다”고 밝혔다. 이 대통령은 지난 10월 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만나 “독점의 폐해가 나타나지 않고 다른 영역으로 규제 완화가 번지지 않는 범위 내에서 AI 분야 금산분리 일부 완화를 검토할 수 있다”고 말한 바 있다.
