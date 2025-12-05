시사 전체기사

코스피, 기관·외국인 매수세에 4100 재탈환… 코스닥은 소폭 하락

입력:2025-12-05 16:07
공유하기
글자 크기 조정

코스피가 기관과 외국인의 동반 매수세에 힘입어 간만에 4100 고지를 회복했다.

5일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 직전 거래일보다 71.54포인트(1.78%) 오른 4100.05로 거래를 마쳤다. 전날보다 5.01포인트(0.12%) 내린 4023.50으로 이날 장을 개시한 코스피는 장중 한때 4003까지 내렸지만 이후 상승세로 전환해 장 막바지 4100을 넘어섰다. 코스피가 4100대로 장을 마감한 것은 지난달 13일(4170.63) 이후 약 3주(16거래일) 만이다.

이날 상승세를 주도한 쪽은 기관과 외국인이었다. 개인이 2조1153억원을 매도하는 동안 기관과 외국인은 각각 1조1535억원, 9998억원을 사들였다.

종목별로도 시가총액 상위권에 위치한 대형주 대다수가 상승장에 동참했다. 현대차는 11% 넘게 뛰면서 역대 최고가를 경신했다. 이 밖에도 삼성전자(3.14%)·SK하이닉스(0.37%) 상위 종목 대부분의 주가가 상승했고 삼성바이오로직스(-2.32%)만 크게 하락한 채 거래를 마쳤다.

반면 코스닥 지수는 전 거래일보다 5.09포인트(0.55%) 내린 924.74로 거래를 마쳤다. 코스닥 시장에서는 개인이 3888억원을 순매수했지만 반대로 외국인과 기관이 각각 1806억원, 2008억원을 순매도했다.

한편 외국인의 국내 주식 매수세가 이어지면서 원·달러 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 4.7원 내린 1468.3원으로 거래를 마쳤다.

이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이의재 기자
경제부
이의재 기자
393
국민일보 경제부 이의재 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘정보 유출 내성 생겼나’ 쿠팡 이용자수 더 늘었다
조세호 측 “조폭 연루설 사실무근…법적 대응 검토 중”
식당서 쓰러진 40대…망설임 없이 달려온 군인 [아살세]
[단독] ‘응급실 뺑뺑이’ 부산 고교생 응급 처치는 적절… “병원, 환자 수용에 소극적”
불수능에 사탐런까지… ‘2등급 이내’ 사탐 30% 늘고 과탐 25% 줄어
동덕여대 학생회 “공학 반대”, 덕성·성신여대도 참전
젖은 담요로 3개월 아기 구한 가사도우미… 홍콩 화재 ‘숨은 영웅’
60억 아파트가 39억에… 강남4구·마용성 증여 전수조사
국민일보 신문구독