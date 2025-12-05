시사 전체기사

李대통령, 농식품부 차관 직권면직…“부당한 권한 행사”

입력:2025-12-05 15:53
수정:2025-12-05 16:22
이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 강형석 농림축산식품부 차관을 전격적으로 면직했다. 이재명정부 출범 후 임명된 정부 차관급 공무원이 감찰을 거쳐 직권면직 조치된 것은 처음이다.

대통령실은 공지를 통해 “이 대통령은 농림축산식품부 차관이 부당하게 권한을 행사하고 부적절한 처신을 하는 등 법령을 위반한 사실을 확인하고 감찰 조사 후 직권면직 조치했다”고 밝혔다. 강 차관의 부당권한 행사와 부적절한 처신이 어떤 내용인지에 대해서는 감찰 관련 사실이라는 이유로 공개하지 않았다.

대통령실은 “앞으로도 이재명 정부는 공직사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직의 규정 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 말했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

