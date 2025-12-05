이 대통령 취임 6개월 지지율 62%…역대 3위[한국갤럽]
김영삼 84%, 문재인 74%
이재명 대통령의 취임 6개월 국정 지지율이 62%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다. 김영삼·문재인 전 대통령 취임 6개월 지지율에 이어 세 번째로 높은 지지율이다.
한국갤럽이 지난 2~4일 전국 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 62%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이 대통령 지지율은 같은 조사에서 지난 2주 연속 60%를 기록했는데, 2%포인트 상승한 것이다.
‘잘못하고 있다’는 응답은 지난주보다 2%포인트 하락한 29%를 기록했다. ‘의견 유보’는 8%였다. 이 대통령의 지지율은 지난달 첫째주 63%에서 둘째 주 59%로 하락했다가 셋째 주 60%를 회복한 뒤 소폭 상승해 60%대를 유지하고 있다.
이 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’가 32%로 1위를 차지했다. 이어 ‘경제·민생’(14%), ‘전반적으로 잘한다’ 및 ‘직무 능력·유능함’(각 7%) 등이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(18%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(11%), ‘전반적으로 잘못한다’(9%) 등 순이었다.
역대 대통령의 취임 6개월 지지율은 김영삼 전 대통령 84%, 문재인 전 대통령 74%, 박근혜 전 대통령 59%, 김대중 전 대통령 56%, 노태우 전 대통령 53%, 노무현 전 대통령 30%, 윤석열 전 대통령 30%, 이명박 전 대통령 24%였다. 이 대통령 지지율은 김영삼 전 대통령과 문 전 대통령에 이은 세 번째다.
지역별로 보면 광주·전라가 지난주보다 5%포인트오른 89%를 기록했다. 지지율 49%로 가장 낮은 수치를 기록한 대구·경북도 같은 기간 3%포인트 상승했다. 서울 62%, 인천·경기 60%, 대전·세종·충청 69%, 부산·울산·경남 57% 등으로 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 과반 지지율을 보였다.
연령별로는 18~29세(44%), 70대 이상(47%)을 제외한 모든 연령대에서 50%를 넘었다. 40대(84%)와 50대(75%)에서 지지율이 압도적이었다. 이념 성향별로는 진보층 88%, 보수층 40%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 중도층은 64%로 지난주와 같았다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인, 접촉률은 44.8%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
