시사 전체기사

‘윤핵관’의 작심비판 “尹 절연 없이는 똥 묻은 개”

입력:2025-12-05 11:02
수정:2025-12-05 11:19
공유하기
글자 크기 조정
국민일보 주최로 25일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 2025 국민금융포럼에서 윤한홍 국회 정무위원장이 축사하고 있다. 윤웅 기자

윤한홍 국민의힘 의원이 5일 ‘이재명정권의 6개월 국정평가 회의’에서 “와신상담의 자세로 다시 한 번 윤석열 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질을 다 벗어던지고 계엄의 굴레에서 벗어나야 한다”고 말했다. 이어 “’국정 마비가 계엄의 원인이다’ 이런 이야기는 더 하면 안 된다”고 장동혁 대표를 직격했다. 3선 중진인 윤 의원은 ‘윤핵관’(윤석열 핵심 관계자)의 핵심 멤버로 꼽힌다.

윤 의원은 이날 국회에서 장 대표가 주재한 ‘혼용무도(昏庸無道·어리석고 무능한 군주가 세상을 어지럽힌다) 이재명정권 6개월 국정평가 회의’에서 이같이 말했다. 장 대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장에 이어 네 번째로 발언한 그는 작심한 듯 계엄에 대한 사과와 윤 전 대통령과의 절연이 시급하다고 주장했다.

윤 의원은 “우리 당에 대한 국민들 비판이 만만하지 않다. 사법농단, 국정농단을 아무리 저지르고 대장동 항소를 포기하는 정말 상상 밖의 행동을 해도 통 지지율이 60% 가까이 간다”며 “우리 당 지지율은 과락 수준에서 변동이 없다. 우리 당에 대한 비판, 우리가 비판할 자격을 갖추지 못했다고 판단하는 국민들이 더 많기 때문”이라고 말했다.

그는 이어 “어이없는 계엄을 하고, 그 계엄이 이재명 대통령을 만들어줬다”며 “그런 비상계엄에 대해 잘못했다는 인식을 아직도 갖고 있지 못하다는 평가를 우리가 받는 것”이라고 덧붙였다.

윤 의원은 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개를 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이 정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다”며 “백약이 무효”라고 진단했다. 그는 “실상 이 대통령과 이재명정부는 우리가 계엄에 대해 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것”이라며 “그렇게 해야만 국민들이 우리에게 마음을 주고, 이재명정부가 국정 분탕질을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문”이라고 강조했다.

그러면서 “오늘 이재명정권 6개월 국정평가를 비판하면서 다시 한번 우리 자신들이 더 비판할 자격을 갖추자고 말하고 싶다. 메신저 거부 현상을 벗어나야 우리의 오늘 메시지가 국민께 더 다가가고 들릴 것”이라고 목소리를 높였다.

윤 의원은 윤 전 대통령을 대선 전 국민의힘으로 영입한 배경에 대해서도 “우리가 2021년 민주당과 더 가까운 윤석열 당시 후보를 정권 교체라는 목표 하나를 위해, 또 중도층 국민에게 더 다가가기 위해 배신자 소리를 들어가며 영입했다”고 설명했다.

그는 “국정마비가 계엄의 원인이라는 논리로 계엄이 정당화될 수 없다. 아무리 그래도 계엄은 선택할 수 있는 대안이 아니었다”며 “그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다. 그래야 우리 당이 살고, 우리 당이 살아야 대한민국이 사는 것”이라고 말했다. 장 대표가 지난 3일 “계엄은 의회폭거에 맞서기 위한 것”이었다고 말한 데 대한 반박으로 풀이된다.

윤 의원은 장 대표의 방향성 전환도 주문했다. 윤 의원은 “우리를 국회의원으로 만들어준 지지 세력, 한편으로는 당대표를 만들어준 분들에 대한 섭섬함은 지선을 이겨서 보답하면 된다”며 “몇들 간 배신자 소리 들어도 된다. 지선 이겨서 대한민국을 살려야 할 것 아닌가”라고 반문했다.

그는 “내란 프레임이 지긋지긋하지도 않나. 이 상태로 가면 지선 지면 내란 딱지는 5년 내내간다”고 강조했다.

윤 의원은 “우리는 윤석열 후보를 당시 내로남불 문재인 정권 연장 막기 위해 외부서 스카웃해온 사람이고, 우리와 당시 큰 연결고리도 없었다”며 “우리당과 계엄 사전에 논의한 적도 없다. 논의할 생각조차 안 한 사람이었다”고 비판했다.

그는 “우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더 통하지 않을 것이고, 국민이 우리에게 다시 눈길을 줄 것”이라며 “내란 우려먹는 거 1년이면 유효기간 끝났다고, 여러 특검들 지긋지긋 하다고 국민이 들고일어날 것”이라고 말했다.

아울러 윤 의원은 “계엄에 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 이 대통령과 민주당이 가장 싫어할 것이며 우리는 그 길로 가야 한다”며 “저는 이게 저 무례한 이재명에게 통쾌하게 복수하는 거라 생각한다”고 했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정우진 기자
정치부
정우진 기자
593
국민일보 정우진 기자입니다. 국방부에 출입하고 있습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조세호 측 “조폭 연루설 사실무근…법적 대응 검토 중”
기습 폭설에 밤새 서울에만 112 신고 1981건...안전사고 우려
동덕여대 학생회 “공학 반대”, 덕성·성신여대도 참전
“러시아군 납치 우크라 10대 2명, 북한서 강제수용 생활”
젖은 담요로 3개월 아기 구한 가사도우미… 홍콩 화재 ‘숨은 영웅’
[단독] ‘계엄버스’ 출발 지시 고현석 징계위 회부한다
경찰, ‘성추행 의혹’ 장경태 의원 고소인 조사해 진술 확보
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
국민일보 신문구독