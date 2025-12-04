첫눈에 멈춘 서울… 차량 ‘거북이걸음’에 곳곳 통제

올겨울 많은 양의 첫눈이 내린 4일 서울 서대문구 홍제동 내부순환로에서 차량이 얼어붙은 눈길에 서행하고 있다. 연합뉴스

첫눈이 내린 4일 저녁 서울 곳곳에서는 눈길로 차들이 ‘거북이걸음’을 하면서 곳곳에서 교통 체증이 빚어졌다.