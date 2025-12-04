‘김포마루’ 2년 연속 대한민국 커뮤니케이션 대상 수상
경기 김포시 시정소식지 ‘김포마루’가 지난 3일 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’ 시상식에서 ‘인쇄사보-공공부문’ 특별상을 수상했다.
김포마루는 콘텐츠의 신뢰성와 전달력 측면에서 높은 평가를 받아 왔다. 특히 올해 실시된 시민 만족도 조사에서 92%가 ‘만족’ 이상으로 응답, 지역 소통 매체로서의 역할을 충실히 수행하고 있다는 평가다.
이번 특별상은 ▲시민 만족도 조사에 기반한 콘텐츠 구성 ▲더 많은 시민에게 시정소식을 전달하기 위한 배부처 확대 ▲전 연령을 배려한 글씨크기 확대 등의 품질 개선 노력이 반영된 결과다.
특히 김포마루는 지난해 ‘홍보·출판 부문’ 우수상을 수상한 데 이어 올해 ‘인쇄사보-공공부문’을 추가로 수상하며 2년 연속 수상 기록을 이어가게 됐다.
시 관계자는 “이번 2년 연속 수상으로 김포마루의 경쟁력을 공인받은 셈”이라며 “앞으로도 김포마루는 시민들의 다양한 목소리를 수용해 시와 시민의 실질적 소통 창구 역할을 충실히 해 나가겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사