[작은영웅] 카페 사장님이 된 학폭 피해자가 만들어낸 기적 같은 이야기 (영상)

‘죄송합니다’ 금지 매장된 특별한 이유

이디야커피 안산월피현대점 사장님

“아이들 퇴근할 때, 아니면 제가 퇴근하면서, 오늘도 고생해 줘서 고마워, 얘기하고 출근한 친구한테는 오늘도 수고해 줘... ”

카페 사장님의 특별한 규칙 세 가지



이디야커피 안산월피현대점 사장님

“두 번째로는 (손님에게) ‘죄송합니다’ 금지 매장이에요. 사회에 나가면 내 잘못이 아닌데 죄송하다고 해야 되는 일들이 너무 많잖아요. 여기에서만큼은 하지 마라. ‘죄송합니다’하면 시급 100원 차감이야”



이디야커피 안산월피현대점 사장님

“세상에 괴롭힘을 당해도 되는 사람은 없고 손가락질 받아도 되는 사람은 없어요. 나이가 많든 어리든 본인은 누군가의 소중한 사람이고 본인 자체가 존중받아야 하는...”



이디야커피 안산월피현대점 사장님

“학창시절에 집단 괴롭힘을 당해서 지금까지도 트라우마로 우울증이랑 공황장애랑, 수면 장애도 있어요. 대인기피증도 아직도 약간은 남아 있고...”



이디야커피 안산월피현대점 사장님

“땅만 보던 거를 종아리에서 허벅지, 허박지에서 허리, 눈 맞추고 대화해야 되는데, 눈 맞추기까지가 정말 오래 걸렸어요”



이디야커피 안산월피현대점 사장님

"'죄송하다고 고개 숙이는 건 사장인 내가 하는 거야'라는 말이에요. 살면서 저도 죄송하다는 얘기를 정말 많이 하는데, 그러다 보니 더욱 위축되고 '죄송하다'고 하면 할수록 내가 그냥 잘못한 사람이 되니까..."



이디야커피 안산월피현대점 사장님

“알을 깨는 방법을 찾았으면... 찾고 나와서 이제 죽고 싶다가 아니라 나도 살 수 있어가 됐으면... 누군가는 내 도움이 필요할 수도 있고 내 말 한마디에 행복해질 수도 있고 그런 마음을 가졌으면 해요”



