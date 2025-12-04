美 국무부 부차관보 “한국과 협력해 대만해협, 인태 지역 평화 수호”

조현 외교부 장관 “핵추진 잠수함 추진, 양국 역량 강화할 것”

조너선 프리츠 미국 국무부 선임 부차관보가 3일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 전략국제문제연구소(CSIS) 포럼에서 기조연설을 하고 있다. CSIS

. 대만해협 등 중국의 해양 패권주의를 견제하는 데 한국의 적극적 역할을 주문한 것으로 평가된다.

이 투자들이 운영되기 위한 한국의 지원이 필요하며 임시 비자를 통해 전문가들을 보내 우리의 위대한 미국 노동자들에게 이 정밀 제조 작업을 운영하는 법을 훈련할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

조현 외교부 장관이 3일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 전략국제문제연구소(CSIS) 포럼에서 축사를 하고 있다. CSIS

조인트 팩트시트는 정상회담의 중요성을 압축해 담아냈으며 우리 동맹이 흔들리지 않음을 재확인했고 앞으로의 도전에 대비하면서 평화를 강화할 미래지향적이고 포괄적인 전략동맹을 향한 경로를 제시했다”고 말했다.

미국은 철통같은 확장억제 약속과 주한미군의 지속적인 주둔을 재확인했다”며 “한국은 그에 상응해 독자적 방위 능력을 향상하고 북한과 관련한 연합 재래식 방위 태세를 강화하겠다는 결의를 재확인했다”고 말했다. 또 “