추미애 법사위, 위헌 논란에도 ‘내란전담재판부’ 강행

야당 ‘퇴장’ 반발 속 의결 강행

법 왜곡죄 신설 형법 개정안도 가결

천대엽 법원행정처장 “삼권분립 훼손” 우려

국민일보DB

“내란특별재판부법에 여러 가지 위헌 요소가 있다”고 반대 의견을 피력했다.

전현희 민주당 의원은 추경호 전 국민의힘 원내대표 구속영장 기각을 거론하며 “민주주의와 인권의 최후 보루인 사법부가 내란세력의 방패막을 자처하고 있다”고 지적했다.