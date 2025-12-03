440억원짜리 달걀 어떻게 생겼나…러 황실 보물 경매서 낙찰
러시아 황실 보물인 ‘파베르제의 달걀’이 경매에서 440여억원에 낙찰됐다. 기존 최고 낙찰가는 2007년 기록한 170여억원이었다.
영국 BBC방송은 7일(현지시간) 런던 크리스티 경매에서 파베르제의 달걀 중 하나인 ‘윈터 에그’가 2290만 파운드(약 444억원)로 익명의 입찰자에게 판매됐다고 보도했다.
파베르제의 달걀은 제정 러시아의 마지막 황제 니콜라스 2세가 황실 가족들에게 전한 부활절 선물이다. 당대 보석 세공의 명장 구스타프 파베르제에게 주문 제작한 보석 공예품이다.
1885년에서 1917년까지 제작된 것으로 알려져 있으며, 1개가 완성돼 가족들에게 전달된 직후에 니콜라스 2세가 다른 작품을 주문했기 때문에 총 50개밖에 만들어지지 않았다.
이번에 경매에서 낙찰된 윈터에그는 파베르제와 함께 근무했던 여성 장인인 알마 테레시아 필의 작품이다. 창문에 맺힌 눈의 결정체에서 영감을 받았다. 수정을 조각해 만들어졌으며, 표면에는 4500여개의 다이아몬드가 눈송이처럼 붙어 있다. 윈터에그를 열면 안에는 하얀 석영과 가넷 등을 이용한 작은 꽃바구니 공예품이 들어 있다.
파베르제의 달걀은 1994년과 2002년 스위스 제네바와 뉴욕에서도 경매로 판매된 적 있다. 또 러시아 황실뿐 아니라 저명한 은행가 가문인 로스차일드가를 위해서도 제작됐는데, 로스차일드 가문의 파베르제 달걀은 2007년 경매에서 890만 파운드에 팔린 바 있다.
