美 상무장관 “한국과 일본 대미 투자, 원전 건설로 시작”
하워드 러트닉 미국 상무장관은 2일(현지시간) 한국의 대미 투자금 중 일부를 미국 내 원자력발전소를 건설하는 데 우선적으로 쓰겠다고 밝혔다.
러트닉 장관은 이날 도널드 트럼프 대통령이 주재한 각료회의에서 한국과 일본을 거론하며 “그들은 대통령의 지시에 따라 미국 내 건설을 위해 7500억 달러의 자금을 현금으로 제안했다”며 “우리는 원자력부터 시작할 것”이라고 말했다. 이어 “우리는 미국에 전력 발전을 위한 원자력 병기고를 가져야 한다. 우리는 일본과 한국이 자금을 대는 수천억달러로 지을 것”이라고 덧붙였다.
한·미 양국이 체결한 대미 투자 양해각서(MOU)에 따르면 대미 투자총액 3500억달러는 2000억 달러의 현금 투자와 1500억 달러의 조선 협력 투자로 구성된다. 투자 수익 배분은 원리금 상환 전까지는 한국과 미국이 5대 5의 비율로 배분하고, 원리금 상환 이후부터는 이 비율이 1(한국)대 9(미국)로 바뀐다. 일본도 미국에 5500억 달러의 현금 투자를 약속한 바 있다. 러트닉이 말한 7500억 달러는 한·일 양국의 현금 투자를 합한 것으로 해석된다.
러트닉은 “우리는 여기에 그것(원전)을 짓고, 현금 흐름을 50대 50으로 나눌 것”이라면서 “우리는 1500억 달러로 미국에서 선박을 건조할 것”이라고 말했다. 러트닉은 트럼프 대통령의 관세 정책으로 자동차 산업과 반도체 산업에서도 미국에 엄청난 투자가 이어지고 있다고 강조했다.
트럼프 대통령은 모두발언에서 관세 정책을 옹호하며 한국과 일본을 거론했다. 트럼프는 “이름은 거론하지 않겠다. 일본을 거론하지 않겠다. 한국을 거론하기를 거부한다”면서도 “난 이름을 거론하지 않겠지만 그들은 그 누구도 당해본 적이 없는 수준으로 우리를 뜯어냈으며 여러분의 나라를 끔찍하게 이용했지만 이제 우리는 쏟아지는 관세 때문에 엄청난 돈을 벌고 있다”고 말했다. 자신이 관세를 부과하기 전엔 한국과 일본 등 동맹도 불공정한 무역으로 미국을 이용했다는 주장으로 해석된다.
