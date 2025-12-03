美 상무장관 “한국과 일본 대미 투자, 원전 건설로 시작”

하워드 러트닉 미국 상무장관이 2일(현지시간) 백악관에서 열린 각료회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

“난 이름을 거론하지 않겠지만 그들은 그 누구도 당해본 적이 없는 수준으로 우리를 뜯어냈으며 여러분의 나라를 끔찍하게 이용했지만 이제 우리는 쏟아지는 관세 때문에 엄청난 돈을 벌고 있다”고 말했다.

자신이 관세를 부과하기 전엔 한국과 일본 등 동맹도 불공정한 무역으로 미국을 이용했다는 주장으로 해석된다.