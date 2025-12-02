“한국판 TSMC 만들어야”…국부펀드 국내 투자 문 열어준다

與 김태년 의원, 한국투자공사(KIC) 국내 투자 허용하는 법안 발의

“대만, 싱가폴 등 이미 국부펀드로 자국 전략산업 키워”

중복 투자 우려도 상존

김태년 더불어민주당 의원이 18일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '경제는 민주당' 세미나에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

의원은 “KIC가 세계적인 운용 규모를 갖고 있음에도 국내투자 금지 조항으로 인해 전략산업 육성에 한계가 있다”며 “국내투자 허용은 전략·혁신 산업을 국가가 책임지고 키울 수 있도록 하는 필수적인 조치”라고 말했다.