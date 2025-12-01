오세훈, 특검 기소에 “민주당 하명에 따른 짜맞추기 기소” 반발
민중기 특별검사팀이 ‘명태균 여론조사 의혹’과 관련해 오세훈 서울시장을 정치자금법 위반 혐의로 기소하자 오 시장이 “제대로 된 증거가 단 하나도 없는 무리한 짜맞추기 기소”라며 강하게 반발했다.
오 시장은 1일 본인 명의 입장문을 통해 “특검이 법과 양심을 저버리고 민주당 하명에 따라 정해진 기소를 강행했다”며 “무죄가 예정된 기소”라고 주장했다.
그는 “증거도 실체도 없어 공소유지가 힘든 사건에 대해 이미 결론을 정해놓고 기소 이유를 조각조각 꿰어맞췄다”며 “1년2개월 수사하고 제 휴대전화 8대를 포렌식 했지만, 직접 증거는 단 하나도 찾지 못했다”고 비판했다.
이어 “대한민국 사법권은 정적을 제거하는 숙청도구로 전락했다”며 “특검 기소가 이재명 정권을 위한 ‘상납 기소’, ‘정치공작’에 불과하다는 것이 머지않아 밝혀질 것”이라고 덧붙였다. “역사의 심판에는 시효가 없다”며 “(이재명 정권은) 무도한 폭력과 억압에 대해 반드시 심판받고 대가를 치르게 될 것”이라고도 했다.
명씨에 대해서는 “사기 범죄자”라고 각을 세웠다. 오 시장은 “명태균 스스로 ‘내가 오세훈을 어떻게 엮는지 보라’고 말했다. 엮는다는 게 뭔가. 민주당과 명태균이 한 몸이 돼 특검과 함께 오세훈 죽이기를 하겠다는 것”이라고 말했다.
그는 “민주당 하명 특검의 ‘오세훈 죽이기’는 뜻대로 되지 않을 것”이라며 “정치인 오세훈의 길을 믿고 응원해 주시는 분들께 감사드리고, 서울시민과 함께 당당히 맞서겠다”고 강조했다.
한편 특검은 이날 오 시장과 오 시장 측근인 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정씨를 여론조사 비용 대납 의혹과 관련해 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
