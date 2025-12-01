추적 쉬운 동남아 벗어나 두바이로…불법 도박사이트 조직 검거

경찰이 두바이에서 불법 도박사이트를 운영하는 A씨의 조직으로부터 압수한 증거물들. 강원경찰청 제공

조직원들은 총책 및 실장, 팀장, 팀원으로 계급을 분류하고 하위 조직원들이 상위 조직원에게 절대 복종하도록 만들었다. 보안을 위해 조직원끼리는 닉네임만을 사용했고 익명성이 강한 메신저 프로그램을 통해서만 서로 연락을 주고 받았다. 두바이 현지에서는 실장급 조직원이 팀원들의 여권을 관리하면서 국내로 도망가지 못하도록 철저하게 감시했다.

지난해 5월 국민체육진흥공단으로부터 관련 제보를 받은 경찰은 약 10개월 간의 수사 끝에 이들 조직을 검거했다.