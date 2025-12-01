SOOP, 라이엇 게임즈 격투 게임 대회 ‘2XKO KOREA OPEN’ 6일 개최

국내 두 번째 2XKO 공식 대회가 SOOP에서 진행된다.

SOOP은 라이엇 게임즈의 신작 격투게임 ‘2XKO’로 진행되는 ‘2XKO KOREA OPEN’을 오는 6일 개최한다고 밝혔다. 이번 대회는 2XKO 커뮤니티 후원 프로그램 ‘퍼스트 임팩트(First Impact)’의 국내 두 번째 공식 후원 대회다. 지난 11월에 열린 ‘SOOP Super Tournament’에 이은 후속 대회다.‘2XKO KOREA OPEN’은 6일 낮 12시, 젠지 GGX에서 오프라인으로 진행된다.이번 대회의 우승자에게는 내년 1월 29일부터 2월 1일까지 미국 시카고에서 개최되는 첫 대회 프로스터 파우스탕스‘Frosty Faustings’ 대회에 공식 초청권이 주어진다.한편 ‘2XKO KOREA OPEN’은 2XKO 커뮤니티 이벤트인 ‘2XKO 시즌 0 팬페스타’의 일환으로 진행된다. 라이엇 게임즈가 주최하고 SOOP이 주관하는 이번 팬페스타는 6, 7일 양일간 열린다.대회는 SOOP에서 한국어로 생중계된다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지