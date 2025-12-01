전현희 “서울시장 출사표, 강남 잡을 것”…김병주·한준호도 최고위원 사퇴
전현희 더불어민주당 최고위원이 내년 6·3 지방선거에 출마하겠다고 밝혔다.
전 최고위원은 1일 CBS라디오에서 “서울시장 출마를 결정했다”며 “최종적으로 출마 의사를 굳힌 분이 저를 포함해 세 분 정도”라고 말했다. 앞서 김병주·한준호 최고위원은 경기지사 출마를 할 것이라고 밝힌 바 있다. 이들은 이날 최고위원을 사퇴했다.
전 의원은 “다섯 분이 사퇴해야 비상대책위원회로 전환 되는데 지금 3명만 사퇴한다”며 “남은 분들(황명선·서삼석)이 훌륭하게 지도부의 역할을 하실 것”이라고 말했다.
논란이 되는 1인 1표제와 관련해서는 “오는 5일 중앙회에서 당원 주권 1인 1표제는 아마 통과될 가능성이 매우 크다고 생각한다”고 했다.
그러면서 “대통령실이 반대한다든지 분위기가 안 좋다든지 이런 것은 듣지 못했고 이재명 대통령께서도 대표 시절에 당원 주권주의, 1인 1표제로 가야 한다고 그렇게 입장을 가지고 계셨던 만큼 별문제는 없을 거로 생각한다”고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사