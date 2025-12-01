이 대통령 국정 지지율 54.8%…민주 45.6%·국힘 37.4%
리얼미터 여론 조사 결과
이재명 대통령 국정수행 지지도가 54.8%로 전주보다 1.1% 포인트 떨어졌다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 24~28일 전국 18세 이상 2538명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 54.8%였다.
이 대통령 지지도는 직전 조사에서 상승세로 전환했다가 일주일 만에 다시 하락했다.
부정적으로 평가한 응답자는 40.7%로 전주 대비 0.2% 포인트 증가했다.
리얼미터는 이 대통령이 주요 20개국(G20) 순방 외교 성과로 주초에 긍정적인 효과를 봤다고 평가했다.
그러나 중반으로 넘어가면서 한덕수 전 국무총리 15년 구형, 추경호 국민의힘 의원 체포동의안 국회 통과 등이 정치보복과 야당 탄압으로 해석돼 여론이 악화한 것으로 분석했다.
아울러 원·달러 환율이 최고치를 기록하는 등 고환율과 고금리 부담도 부정적 평가 요인으로 꼽혔다.
지난달 27~28일 전국 18세 이상 1012명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에선 더불어민주당이 45.6%, 국민의힘이 37.4%로 각각 집계됐다. 민주당은 전주보다 1.9% 포인트 하락했고, 국민의힘은 2.6% 포인트 올랐다.
조국혁신당은 3.1%, 개혁신당은 3.5%, 진보당은 1.4%의 지지율을 기록했다.
두 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%p，정당 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.
대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 5.2%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.5% 였다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
