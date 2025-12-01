미국·우크라 평화구상 협의 “생산적” 한 목소리…트럼프 “협상 성사 가능성”

위트코프 특사, 1일 모스크바에서 푸틴 면담 예정

마코 루비오 미국 국무장관과 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 30일(현지시간) 플로리다주 헬렌데일 비치에서 만나 취재진과 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

젤렌스키 대통령의 최측근 안드리 예르마크 대통령 비서실장이 협상을 이끌어왔으나 부패 스캔들로 지난 28일 사임하면서 우메로우 서기가 이날 협상단을 대표했다. 젤렌스키는 이날 회담 뒤 엑스에 “협상이 건설적인 동력을 유지하고 모든 문제가 우크라이나의 주권과 이익 보장에 초점을 맞춰 공개적으로 논의된 점이 중요하다”며 미국에 감사를 나타냈다.

모스크바로 떠나 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회동할 예정이다.