시사 전체기사

‘캄보디아 한국 대학생 살인’ 주범 리광호 현지 체포

입력:2025-11-28 12:58
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

지난 8월 캄보디아에서 발생한 한국인 대학생 납치·살해 사건의 주범인 리광호가 캄보디아에서 경찰에 체포됐다.

28일 경찰청 등에 따르면 전날 오전 2시쯤 캄보디아 프놈펜의 한 식당에서 현지 경찰이 리씨를 체포했다.

당시 리씨는 식당에서 다른 이들과 식사하다가 검거됐는데, 한국인 대학생 살해 혐의가 아닌 캄보디아에서 저지른 또 다른 사건으로 검거된 것으로 확인됐다. 캄보디아 경찰은 체포한 리씨를 상대로 범행 경위 등 사실관계를 조사하고 있다.

앞서 지난 7월 17일 대학생 박모씨가 가족에게 “박람회에 다녀오겠다”며 캄보디아로 간 후 현지에서 중국인 범죄조직에 납치·감금됐다가 8월 8일 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견됐다.

박씨 시신은 지난달 20일 프놈펜에 있는 불교 사원에서 부검 후 화장됐으며 그의 유해는 사건 발생 70여일 만에 유족 품으로 돌아갔다.

유경진 기자 ykj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유경진 기자
종교부
유경진 기자
1152
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“국내 자율주행차 사고 꾸준히 증가…올해엔 9월까지 47건”
10월 전국 청약경쟁률 7.4대 1, 2년 만 최저…서울만 ‘활활’
업비트 445억 해킹, 또 북한 소행인 듯
자루에 시신 넣어 오폐수처리조에 은닉…청주 실종여성 사건 전말
美주방위군 총격범, CIA 소속 아프간 대테러부대 전력
민주당 장경태 ‘성추행 의혹’ 피소…“허위·무고 강력대응”
檢, ‘손흥민 임신 협박’ 20대 여성에 징역 5년 구형
“때렸지만 죽이진 않았다”…청주 실종 여성 SUV는 왜 유기됐나
국민일보 신문구독