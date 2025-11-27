민주당 장경태 ‘성추행 의혹’ 피소…“허위·무고 강력대응”

경찰, 장경태 의원에 성추행 고소장 접수

장경태 의원, 혐의에 대해 ‘허위·무고’ 반박

장경태 더불어민주당 의원이 27일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제13차 본회의에서 잠시 손으로 이마를 만지고 있다. 뉴시스

고소인은 장 의원이 지난해 말 서울 시내 한 모임에서 자신을 추행했다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

이어 “지난해 말 (해당) 여성이 ‘이 건이 보도되면 해당 언론사를 명예훼손으로 고발하고 법적 조치하겠다’고 했었다”며 “원래 (저는) 비서관들과 회식하고 있었는데 잠깐 메뚜기 뛰러(테이블을 옮겨) 갔고, 거기 있다가 나와서 그냥 있는데 (그 여성) 남친이라는 사람이 와서 행패를 부려 바로 그 자리를 떴다”고 설명했다.