민주당 장경태 ‘성추행 의혹’ 피소…“허위·무고 강력대응”
경찰, 장경태 의원에 성추행 고소장 접수
장경태 의원, 혐의에 대해 ‘허위·무고’ 반박
장경태 더불어민주당 의원에 대한 성추행 혐의 관련 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했다. 장 의원은 이에 대해 허위·무고라며 “강력하게 대응하겠다”고 말했다.
서울경찰청은 장경태 더불어민주당 의원을 상대로 한 성추행 혐의 고소장이 접수돼 정식 수사에 착수했다고 27일 밝혔다. 고소장은 지난 25일 영등포경찰서에 접수됐고, 사건은 다음날 서울경찰청으로 이송됐다.
다만 고소인 조사 등은 아직 진행되지 않은 것으로 파악됐다. 고소인은 장 의원이 지난해 말 서울 시내 한 모임에서 자신을 추행했다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.
장 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 해당 의혹 수사 관련 조사받은 게 있냐는 질문을 받고 “전혀 없다. 연락받은 것도 없다”고 해명했다.
이어 “지난해 말 (해당) 여성이 ‘이 건이 보도되면 해당 언론사를 명예훼손으로 고발하고 법적 조치하겠다’고 했었다”며 “원래 (저는) 비서관들과 회식하고 있었는데 잠깐 메뚜기 뛰러(테이블을 옮겨) 갔고, 거기 있다가 나와서 그냥 있는데 (그 여성) 남친이라는 사람이 와서 행패를 부려 바로 그 자리를 떴다”고 설명했다.
한웅희 조민아 기자 han@kmib.co.kr
