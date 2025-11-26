김현정 “국민의힘, 내란 진실 은폐하려 국정원장과 공모”

김현정, '국민의힘 의원들 내란 증거 CCTV 조작 의혹'

내란특검 자료 인용, 성일종·유용원·윤상현 혐의 언급

장동혁 대표에 '당내 목소리 일축하는 귀틀막' 반박

김현정 더불어민주당 의원이 국민금융포럼에 참석해 축사를 하고 있다. 국민일보DB

국민들에게 장동혁 대표는 귀틀막, 입틀막하고 정당해산심판이라는 목표를 향해 폭주하고 있는 국민의힘의 기관사로 보일 뿐”이라고 말했다.