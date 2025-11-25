“20만원 수건세트 삽니다” 베러 베이직 트렌드 열풍

매일 쓰는 수건·침구 고급화

일상의 만족스러운 감각 중시

“베러 베이직 내년 더 확산”

앳센셜 체크스트라이프 선염타월(왼쪽)과 아르노글래스 4인 세트. CJ온스타일 제공

호텔식 수면 환경을 위한 프리미엄 침구 매출은 248% 증가했다. 크리스피바바, 노르딕슬립 등은 침구를 넘어 ‘컨디션 관리 아이템’으로 주목받고 있다.