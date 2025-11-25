스마일게이트 ‘카제나’, 출시 한 달 만에 글로벌 다운로드 350만 돌파

이에 따르면 지난달 22일 출시 후 글로벌 다운로드는 350만 건을 넘어섰으며, 일일 활성 이용자 수(DAU)는 111만 명을 기록했다. 플랫폼 비중은 모바일 80%, PC 20%로 모바일 이용률이 크게 앞섰다. 같은 기간 글로벌 매출은 PC 매출을 포함해 402억 원으로 집계됐다.

스마일게이트는 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(카제나)'의 출시 한 달간 주요 성과를 담은 인포그래픽을 25일 공개했다.데이터는 지난 20일 기준으로 작성됐다.게임 내 주요 플레이 지표도 공개했다. 이용자들은 '카오스' 토벌을 980만여 회 성공했고, 1186만여 회 실패한 것으로 나타났다. 전투 중 '트라우마' 상태에 빠진 전투원은 총 1883만 명을 넘어섰다. 전투원 수집·육성 지표에서는 총 1억 1020만 명 이상이 구출됐으며 가장 많이 보유한 5성 전투원은 하루, 칼리페, 메이린 순으로 집계됐다. 5성 파트너는 아스테리아, 웨스트매컷, 닉스 순이었다.생활형 콘텐츠 지표도 나왔다. '방주도시'에서 승인된 정책은 8357만 건, '정원 카페'에서 소비된 커피는 1608만 잔을 기록했다.스마일게이트 김주형 실장은 "이번 인포그래픽은 게임 출시 이후 주요 글로벌 성과를 한눈에 보여주고 이용자들이 게임을 어떤 방식으로 즐기고 있는지 직관적으로 전달하기 위해 제작했다"며 "론칭 이후 카제나를 플레이해주신 전세계 모든 이용자분들에게 감사드리며 지속적인 의견 청취와 업데이트를 통해 더 나은 서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr